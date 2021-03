Coronavirus: six cas de problèmes sanguins signalés en Belgique après injection du vaccin AstraZeneca

À ce jour, six cas d’événements thromboemboliques et d’autres affections liées à des caillots sanguins ont été signalés en Belgique, après une injection du vaccin d’AstraZeneca, annonce mardi l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) dans une mise à jour de la situation.

« Ces cas ont été signalés récemment, après que des inquiétudes ont été soulevées dans différents pays de l’Union européenne, bien qu’ils se soient produits avant la récente couverture médiatique », précise l’AFMPS.