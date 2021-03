Coronavirus - Respecter le télétravail pour avoir bientôt une perspective d'assouplissement - A. De Croo

Toutefois, la situation actuelle, prévue par les modèles d'analyse de l'épidémie, "n'est pas une surprise et les règles en application aujourd'hui sont les bonnes", a ajouté Alexander De Croo. Parler d'assouplissement en matière de télétravail est donc encore prématuré. "Ne mettons pas la charrue avant les boeufs: la situation épidémiologique doit d'abord être sous contrôle avant de parler d'assouplissement", a-t-il averti.

La situation épidémiologique en Belgique est encore précaire et sur un plateau ascendant, avec la moitié des lits de soins intensifs actuellement occupés par des patients Covid, a commenté le Premier ministre.

Le chef du gouvernement et le ministre de l'Emploi Pierre-Yves Dermagne se sont néanmoins dits conscients de l'impact de la mesure sur la santé mentale des travailleurs et économique des entreprises. "Nous travaillons actuellement à un système qui permette - quand la situation épidémiologique sera favorable - aux travailleurs de retrouver, semaine après semaine, le chemin de leurs bureaux", a poursuivi M. Dermagne.

"Le télétravail est trop important dans la lutte contre le coronavirus pour se permettre une certaine 'fatigue' à son égard", a rebondi le patron de la FEB Pieter Timmermans. Celui-ci a insisté sur la bonne volonté des employeurs et travailleurs à s'y plier "là où c'est possible, car ce n'est pas possible partout". Mais "avoir des contacts bien organisés entre collègues est aussi extrêmement important, c'est pourquoi: respectez les règles", a-t-il souligné.