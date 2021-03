Rafael Nadal déclare forfait pour Miami

Djokovic qui bat Federer sur le nombre de semaines passées sur le trône mondial, le même Federer qui revient aux affaires après la plus longue absence de sa carrière et, ce lundi, Daniil Medvedev qui s’installe au 2e rang mondial à la place de Rafael Nadal : même en période de pandémie, le tennis aime se réserver des rendez-vous historiques. Le Russe brise plus de 15 ans d’hégémonie du « Big Four » aux deux premières places mondiales ! L’exploit est énorme car d’autres grands joueurs s’y sont cassé les dents.