Coronavirus - Respecter le télétravail pour avoir bientôt une perspective d'assouplissement- De Croo (2)

Le chef du gouvernement et le ministre de l'Emploi Pierre-Yves Dermagne se sont néanmoins dits conscients de l'impact de la mesure sur la santé mentale des travailleurs et économique des entreprises, car si le télétravail présente "de nombreux avantages, à 100% il devient lourd". "Nous travaillons actuellement à un système qui permette - quand la situation épidémiologique sera favorable - aux travailleurs de retrouver, semaine après semaine, le chemin de leurs bureaux", a poursuivi M. Dermagne.

La ministre des Entreprises publiques, Petra De Sutter, a rappelé que les employés de la fonction publique devaient également s'en tenir au télétravail pour les semaines à venir. "Environ 85% des fonctionnaires travaillent de chez eux, avec des proportions plus ou moins élevées en fonction des domaines puisque le télétravail est plus difficile à appliquer à la Défense, par exemple", a-t-elle illustré durant la conférence de presse. "Nous poursuivrons cet effort, même si nous comprenons que cela commence aussi à peser pour nos fonctionnaires."

"Le télétravail est trop important dans la lutte contre le coronavirus pour se permettre une certaine 'fatigue' à son égard", a rebondi le patron de la FEB Pieter Timmermans. Celui-ci a qualifié la rencontre avec les autorités de "constructive". "Nous-mêmes, l'Unizo, l'UCM, le Voka, Beci, l'Union wallonne des entreprises, l'Union des entreprises à profit social (Unisoc), et le syndicat agricole Boerenbond voulons à tout prix éviter une troisième vague, qui aurait un coup économique important". M. Timmermans a insisté sur la bonne volonté des employeurs et travailleurs à se plier au télétravail "là où c'est possible, car ce n'est pas possible partout".

Il a également rappelé l'importance de respecter les règles d'hygiène de base, comme le fait de maintenir la distanciation sociale et de se laver régulièrement les mains. Mais "avoir des contacts bien organisés entre collègues est aussi extrêmement important, c'est pourquoi: respectez les règles", a-t-il souligné.

Concrètement, un retour régulier sur le lieu de travail "peut prendre des formes très diverses, en définissant notamment quels groupes sont présents à quel moment pour quelle tâche". "Si nous poursuivons nos efforts maintenant, cela pourrait être possible après les vacances de Pâques", ont conclu les organisations d'employeurs dans un communiqué commun.

Alexander De Croo a par ailleurs annoncé que le Commissariat corona du gouvernement fédéral travaillait à l'élaboration d'un système de dépistage au sein des entreprises où le télétravail n'est pas possible. Ce mécanisme devrait permettre aux services de santé au travail d'effectuer des tests rapides jusqu'à deux fois par semaine sur le lieu de travail, pour "éviter que des personnes qui ne se savent pas contaminées infectent d'autres personnes".