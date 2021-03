Licenciement du CEO de bpost - Dirk Tirez désigné CEO ad interim de bpost (2)

Entretemps, "la procédure de sélection d'un nouveau CEO sera accélérée. Le comité de rémunération et de nomination sera assisté dans ce processus par Korn Ferry, qui a été désigné comme executive search consultant", ajoute bpost.

Le conseil d'administration a demandé à Dirk Tirez "de continuer de mettre pleinement en œuvre la stratégie de la société et de maintenir le dialogue social", souligne l'entreprise postale dans un communiqué.

Dirk Tirez a intégré bpost en 2003 en tant que directeur du département juridique. Il est ensuite devenu secrétaire général. Auparavant, il a occupé diverses fonctions au sein de cabinets d'avocats privés et a conseillé le ministre des Finances belge pendant plusieurs années. Il a également été directeur juridique pour l'Europe et secrétaire général de NASDAQ Europe, filiale du Nasdaq Stock Market, Inc.