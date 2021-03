France: vers un durcissement des mesures à Paris?

Jean Castex a affirmé mardi que le « moment est venu pour envisager des dispositions pour la région parisienne » où « les données sont réunies » pour un éventuel reconfinement, lors d’un entretien sur BFMTV au cours duquel il s’est dit prêt à recevoir une dose d’AstraZeneca.

« On est dans une situation préoccupante et critique et, très clairement, des mesures du type de celles auxquelles on a eu recours dans les autres parties du territoire sont sur la table ce soir », a-t-il ajouté, en référence aux confinements mis en place le week-end dans les agglomérations de Nice, Dunkerque et le Pas-de-Calais.