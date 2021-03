Durham et Penava dans tous les bons coups: Mons-Hainaut domine le Brussels

Vedran Bosnic titularisait d’entrée Sander Van Caeneghem, pour le remettre en confiance. Dominatrice au périmètre (triples de Smith et 2x Durham) face à la défense de zone des Bruxellois, l’équipe montoise imposait sa patte en début de rencontre : 17-7 (5e). Comme les Renards allaient ensuite s’emmêler les pinceaux dans la défense concoctée par Ian Hanavan, tout était à refaire aux dix minutes : 18-14.

Pour l’emporter, BMH a pu s’appuyer sur son meneur Jabril Durham (24 pts et 7 assists), de retour aux affaires après plusieurs matches difficiles. Avec 18 pts et 5 rbds, le Bosnien Ajdin Penava a également montré l’étendue de son talent.

Au retour des vestiaires, les deux équipes se rendaient coup pour coup et forcément, l’écart ne bougeait pas : 49-47 (26e). Avec Durham en réussite (11 pts au troisième quart avec un « trois sur trois » au périmètre et un Penava très efficace), BMH avançait ensuite à 58-53 à la demi-heure. Deux minutes plus tard, le Brussels remettait les pendules à l’heure. Après 66-63 à l’entame du money-time, le chassé-croisé perdurait dans les dernières minutes. Durham ajoutait deux points à son compteur avant un triple important de Barnes : 76-69 à moins d’une minute du coup de sifflet final. Malgré un panier à trois points d’Ilyins, les Renards géraient la fin de match au mieux.