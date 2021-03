AstraZeneca: le Collège de médecine générale regrette «une pression» en cas de refus

Le Collège de médecine générale, qui représente l’ensemble des médecins généralistes francophones, regrette mardi dans un communiqué « une pression » exercée sur la population en cas de refus du vaccin AstraZeneca, dans la mesure où les personnes qui refuseraient ce vaccin ne se verraient plus invitées dans le cadre de la campagne actuelle.

La taskforce indiquait cependant qu’en cas de refus du vaccin AstraZeneca, le citoyen ne recevrait plus de nouvelle invitation et ne pourrait plus bénéficier de la vaccination dans le cadre de la campagne. « Cette déclaration est inacceptable au sens premier du terme : elle va à l’encontre du principe fondamental du droit aux soins », estime le Collège de médecine générale.