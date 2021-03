Norme salariale: la proposition de loi Goblet (PS) - Hedebouw (PTB) attendra

C’était « le » point attendu à l’ordre du jour de la commission des Affaires sociales de la Chambre : l’examen de la proposition de loi déposée conjointement par Raoul Hedebouw (PTB) et Marc Goblet (PS). Son objet : rendre le respect de la norme salariale fixée dans le cadre de l’Accord interprofessionnel (AIP) facultatif, en supprimant les sanctions assorties à son éventuel dépassement. Pour l’heure, le blocage est total entre le banc patronal, défenseur du respect strict d’une hausse maximum des salaires de 0,4 % en deux ans, et le bloc syndical, qui réclame davantage de souplesse pour les secteurs qui se portent bien.

Le dossier est désormais sur la table du gouvernement, où les partenaires de la Vivaldi sont liés par un accord : pas question de revoir la loi sur la promotion de l’emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité. Dans ce contexte, la proposition de loi déposée par un élu PTB de l’opposition et un autre, PS, de la majorité constitue un acte politiquement embarrassant. Et qui va le rester encore quelques semaines. En effet, après l’exposé des motifs, Marc Goblet puis Raoul Hedebouw ont demandé que la commission sollicite l’avis du Conseil central de l’économie (CCE) et du Conseil national du travail (CNT). Une liste à laquelle d’autres députés ont ajouté le Conseil supérieur de l’emploi (CSE), le Bureau du Plan ainsi que les ministres Dermagne (Emploi) et Vandenbroucke (Affaires sociales). Le vote pourrait donc intervenir après la journée nationale de grève du 29 mars. Et après la fixation éventuelle de la marge salariale par le gouvernement fédéral.