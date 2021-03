La Coupe de l’America reste en Nouvelle-Zélande

Les régates des deux derniers jours auraient pu faire croire à un suspense entretenu jusqu’au bout. Mais cette fois, les Italiens de Luna Rossa n’ont pas fait le poids. Mercredi, à l’occasion de la 10e régate de cette Coupe de l’America, les Néo-Zélandais ont pris l’avantage dès le premier virement de bord pour passer la ligne avec 46 secondes d’avance sur le challenger et ainsi remporter la célèbre et superbe Aiguière d’argent pour la 4e fois en 26 ans.

Des Italiens à la fois déçus et fiers de ce qu’ils ont montré

Alors que les Italiens avaient un moment mené la danse (3-2), ils n’auront plus marqué le moindre point depuis samedi, laissant aux kiwis le soin d’aligner 5 succès consécutifs ensuite. Un score qui a basculé à la faveur du defender suite aux erreurs accumulées par l’équipage de Luna Rossa : lundi quand le bateau a soudain perdu ses ailes et surtout l’avantage de plus de… 4 minutes qu’il s’était alors ménagé sur le defender ; et aussi mardi, quand il avait virtuellement gagné la course, mais a choisi le mauvais côté du bassin lors d’un des derniers changements de bord.