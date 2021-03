Les Belges se sont enrichis de 23 milliards en 2020

Ce n’est pas le moindre des paradoxes de cette crise du coronavirus. Malgré un choc économique sans précédent depuis des décennies, les Belges, d’un point de vue macroéconomique, se sont enrichis au cours de l’année écoulée. Et pas qu’un peu : de quelque 23 milliards d’euros, selon les calculs de la Banque nationale de Belgique.

Cette affirmation pourrait choquer quand l’on songe aux drames humains provoqués par la crise sanitaire qui sévit depuis désormais un an. Mais la réalité économique est celle-là : le revenu disponible des ménages n’a, en moyenne, pas diminué. « Globalement, si on regarde d’un point de vue macroéconomique, c’est assez extraordinaire, et c’est grâce à l’action des pouvoirs publics. Mais c’est une crise qui est très asymétrique : il y a des gens qui ont perdu une partie substantielle de leurs revenus, des gens qui ont été très peu impactés et il y a même des gens qui ont gagné un peu plus que l’année précédente », expliquait dernièrement le gouverneur de la Banque nationale de Belgique, Pierre Wunsch.