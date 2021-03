Europa League: le Milan de Saelemaekers et le Tottenham d’Alderweireld ont les quarts à portée de main

Les Italiens disposent des meilleures cartes avant le duel au stade Giuseppe Meazza. La semaine dernière, au match aller en Angleterre, ils ont partagé l’enjeu 1-1. Simon Kjaer a offert une égalisation méritée dans le temps additionnel après que le jeune Amad Diallo a donné l’avantage à ManU. Alexis Saelemaekers a joué 70 minutes à Old Trafford. Le week-end dernier, il est entré en jeu lors du match au sommet perdu contre Naples (0-1).

Jeudi soir, les matchs retour des huitièmes de finale de l’Europa League sont au programme. Le choc entre l’AC Milan et Manchester United est particulièrement attendu.

Zlatan Ibrahimovic a manqué les deux matchs en raison d’une blessure aux adducteurs mais pourrait être rétabli et retrouver ManU, club pour lequel il a évolué entre 2016 et 2018.

Tottenham cherchera à obtenir un billet pour les quarts de finale sur la pelouse du Dinamo Zagreb en Croatie. Harry Kane a donné aux Spurs une position de départ confortable avec deux buts lors du match aller. Toby Alderweireld a suivi le match depuis le banc, mais a joué l’intégralité du match à Arsenal le week-end dernier, où les troupes de Mourinho se sont inclinées 2-1 après avoir ouvert la marque grâce à un but génial de Lamela.

Les Gunners sont également sur le pont jeudi soir. L’équipe de Mikel Arteta accueille l’équipe grecque de l’Olympiacos, qui aura fort à faire à l’Emirates Stadium après une défaite 1-3 à domicile.

Comme Arsenal, l’Ajax (3-0 contre Young Boys) et l’AS Rome (3-0 contre le Shakhtar Donetsk) ont également un pied et demi en quarts de finale. Il en va de même pour les deux derniers représentants espagnols en Europa League, Villarreal (0-2 contre le Dyinamo Kiev, tombeur du Club de Bruges) et Grenade (2-0 contre Molde).

Steven Gerrard va tenter de se qualifier avec ses Glasgow Rangers aux dépens du Slavia Prague. Le premier match en République tchèque s’est terminé sur un score de 1-1. Les Rangers, vainqueurs cette saison du Standard, en phase de groupes, et de l’Antwerp en seizièmes de finale, sont déjà assurés du titre de champion d’Ecosse.

Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu vendredi après-midi.