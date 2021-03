Deux auto-écoles fermées pour fraude à l’examen de permis de conduire

Les écoles auraient offert la possibilité à leurs clients de venir à l’examen avec des écouteurs et une caméra cachée et de se faire, ensuite, souffler les bonnes réponses.

Les clients auraient payé entre 1.000 et 1.500 euros pour bénéficier de ces « largesses ».

Après avoir été informée de ces pratiques en février, la police a procédé cette semaine à cinq perquisitions dans le district anversois de Deurne, avec le soutien de l’unité d’arrestation et de l’équipe cynophile. Quatre suspects – trois femmes et un homme – ont été arrêtés. Il s’agissait des deux propriétaires des auto-écoles en question et de deux de leurs employés.