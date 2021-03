Coronavirus - Les Belges voyageront plus tard dans l'année et plus près de chez eux

La moitié des couples ayant réservé ont plus de 55 ans, soit 20% de plus par rapport aux autres années. "Ils font partie des premières tranches d'âge qui recevront le vaccin et espèrent pouvoir voyager en toute sécurité prochainement", avance TUI.

Autre évolution: 23% des voyageurs choisissent désormais des vacances à moins de 500 km de chez eux. Ils n'étaient pourtant que 10% en 2019.

Les vacances de printemps (Pâques) ont moins de succès avec l'interdiction des voyages non essentiels et les Belges reportent leurs voyages à l'automne. En janvier et février 2019, 48% des réservations concernaient un départ en avril, mai ou juin, contre seulement 11% pour septembre ou octobre. Cette année, 26% des réservations concernent un départ au printemps, pour 28% en automne.