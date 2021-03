Réelle augmentation des nouvelles contaminations chez les moins de 20 ans à Bruxelles

Plus de 60 % des contaminations à Bruxelles sont actuellement dues au variant britannique, plus contagieux.

Par ailleurs, le pourcentage de foyers sur le nombre de cas positifs totaux diminue, ce qui veut dire que le virus circule davantage. Les foyers les plus nombreux se trouvent toujours dans les écoles et les entreprises, malgré l’obligation de télétravail. La Cocom appelle dès lors les entreprises à respecter la règle du télétravail obligatoire dans toutes les circonstances où celui-ci est possible.