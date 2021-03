Ouïghours: les États de l’Union européenne s’accordent sur des sanctions contre la Chine

Quatre personnes et une entité seront inscrites sur la liste des sanctions de l’UE pour les violations des droits de l’Homme, si cette décision est approuvée à l’unanimité lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne lundi prochain à Bruxelles.

Les Etats membres se sont accordés sur un nouveau train de sanctions pour les violations des droits de l’homme qui sera soumis aux ministres lundi prochain. Il concerne en tout onze personnes et quatre entités de six pays, dont la Chine. Les autres pays visés sont la Russie, la Corée du Nord, la Libye, l’Érythrée et le Sud Soudan, selon des sources diplomatiques européennes.