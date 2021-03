Selim Amallah encense les fans liégeois: «Comment ne pas aimer les supporters du Standard?» (vidéos)

Comme il en a pris l’habitude depuis quelques mois désormais, Selim Amallah s’est montré décisif lors de la demi-finale de Coupe de Belgique entre le Standard et Eupen. D’une belle frappe du pied gauche, le médian a propulsé les Rouches en finale de la compétition. Ce but, importantissime pour les Liégeois, est la onzième réalisation de l’ex-Hurlu cette saison, toutes compétitions confondues. Une très belle statistique, qui permet à Selim Amallah d’être le meilleur buteur du Standard, loin devant Maxime Lestienne et Michel-Ange Balikwisha, qui complètent le podium (six buts chacun).

« Au niveau statistique, c’est ma meilleure saison », a-t-il expliqué dans l’émission « Le Talk RSCL », dans laquelle il était invité ce mardi. « Après, j’ai manqué énormément de matches à cause de blessures. J’ai un peu le sentiment d’avoir délaissé l’équipe, et c’était vraiment à contrecœur. Mais, quand je suis sur le terrain, j’essaye toujours de tout donner pour l’équipe. Je suis généreux dans mes efforts pour aider mes coéquipiers du mieux que je peux. »

Une combativité qui a, notamment, permis au Marocain d’obtenir les faveurs des fans principautaires. Et cet amour est visiblement réciproque, comme le raconte Amallah. « Comment ne pas aimer les supporters du Standard ? On sait tous que ce sont les meilleurs supporters de Belgique, et ils sont même connus en Europe ! Sans eux dans le stade, ce n’est vraiment pas pareil. Jouer dans un stade vide, c’est très compliqué, et c’est même triste. On a beaucoup de mal à prendre du plaisir dans ces conditions… »