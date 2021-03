Coronavirus - Le budget moyen pour partir en vacances augmente

Pour les voyages à forfait, comprenant un billet d'avion et un séjour, le budget augmente de 23%. Il passe de 1.051,1 euros par personne avant la crise à 1.290,6 euros.

L'ABTO appelle par ailleurs le gouvernement à "communiquer rapidement et clairement sur la reprise des voyages non essentiels et les mesures applicables à chaque code couleur". L'organisation demande aux autorités de collaborer rapidement avec le secteur.