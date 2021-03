Comment trouver les études ou le métier de tes rêves ?

Vu la période que nous traversons tous actuellement, c’est en ligne que sera logiquement organisée cette journée portes ouvertes. Mais cela ne veut pas dire que ça ressemblera à la visite d’un simple site web. Tu as encore des questions ou des doutes sur ton futur choix d’études ? Un pop-up chat t’aidera à te guider vers les bons programmes d’études et services. Tu pourras aussi discuter en live avec des professeurs, des conseillers d’orientation et des étudiants. Tu pourras également visiter virtuellement les différents campus, visionner des vidéos et suivre des séances d’information sur l’inscription, le logement, les aides… S’il n’est pas obligatoire de s’inscrire, cela est tout de même conseillé afin d’obtenir toutes les informations nécessaires.

Les portes ouvertes, c’est une manière de découvrir les nombreuses études que l’UCLouvain propose, que tu sois un futur bachelier, master, en horaire décalé et même pour les étudiants internationaux. C’est un premier coup d’œil, même virtuel, sur ce qui t’attendra à l’université et en école supérieure. Tu pourras y découvrir notamment les programmes de cours, discuter avec des professeurs, suivre des séances d’information… comme si tu y étais réellement sur place ! Avec un avantage conséquent, puisque tu pourras passer d’un campus à l’autre en quelques clics seulement.

Une émission Twitch de 6h pour tout savoir sur la vie au campus

La parole est aussi aux étudiants de l’UCLouvain lors d’un live Twitch ce même jour. Pendant six heures, les étudiants (et seulement les étudiants d’ailleurs) parleront de la vie sur le campus, des cours, des aspects pratiques, des conseils pour rentrer à l’université, comment s’y préparer, comment étudier… Ils pourront également répondre aux questions que tu poseras sur le chat du live Twitch. Bref, l’UCLouvain et ses étudiants t’attendent avec impatience pour t’aider et t’accompagner à faire le meilleur choix d’études. Et pour que tu deviennes qui tu es !