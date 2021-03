Coronavirus - Les bons corona chez TUI prolongeables d'un an, flexibilité aussi chez Brussels Airlines

Le voyagiste TUI prolonge d'un an la durée de validité de ses bons à valoir corona, qui vont arriver à expiration entre le 20 mars et le 19 juin, pour les clients qui le souhaitent, annonce-t-il mercredi. Brussels Airlines rend également les réservations faciles et flexibles, dans l'espoir de sauver la saison estivale.

Par Belga