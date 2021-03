Amazon étend ses services de soins médicaux à toutes les entreprises aux Etats-Unis

Lancé il y a 18 mois, Amazon Care permet actuellement aux employés de la société basés dans l'État de Washington dans l'ouest du pays, de communiquer rapidement et à toute heure avec des médecins ou infirmiers, par chat ou vidéo via une application, a détaillé l'entreprise dans un post de blog.

"En offrant Amazon Care comme un avantage, les employeurs investissent dans la santé et le bien-être de leur atout le plus important: leurs employés", affirme Amazon.

Les patients utilisant le service peuvent aussi bien avoir une visite médicale de prévention qu'une consultation en urgence pour des maladies ou des blessures. Ils peuvent par ailleurs être suivis par les mêmes professionnels de santé sur le long terme.

Les utilisateurs peuvent aussi consulter sur leur application les informations les concernant, comme un compte-rendu de visite ou la date du prochain rendez-vous.

Ce n'est pas la première fois que le colosse du commerce électronique se lance dans le secteur de la santé. En plus de la distribution de livres, de vêtements ou de produits frais, de la gestion d'une plateforme de vidéos en ligne ou d'un service d'informatique à distance, Amazon propose depuis fin 2020 aux Etats-Unis une pharmacie en ligne, qui permet de commander sur internet des médicaments sur ordonnance.

Amazon explique avoir voulu étendre son service de soins de santé après les retours positifs de ses employés sur la flexibilité et la commodité du service et son utilisation accrue pendant la pandémie.

Le groupe avait engagé début 2018 un ambitieux projet d'un nouveau système de prise en charge des soins de santé plus simple et moins onéreux avec la banque JPMorgan Chase et le conglomérat Berkshire Hathaway mais ce dernier a finalement été abandonné en début d'année.