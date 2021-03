Didier Reynders: «Le fait d’être vacciné ne constituera pas une condition préalable au droit de voyager»

Ce document de voyage, qui serait disponible gratuitement sous format numérique ou papier et muni d’un code QR, permettrait de prouver la vaccination de son porteur contre la covid, mais aussi – pour éviter toute discrimination envers celles et ceux qui ne sont pas vaccinés – la valeur d’un test de dépistage négatif ou celle d’une certaine immunité acquise après une contamination survenue moins de 180 jours auparavant.

L’instauration de ce document est réclamée par le secteur touristique et par les pays de l’UE qui en dépendent le plus pour leur saison estivale. Mais des États membres comme la Belgique s’y sont montrés réticents s’il devait devenir un véritable passeport vaccinal, et entraver la liberté de circulation de manière discriminatoire pour celles et ceux qui n’ont pas été vaccinés, que ce soit par choix, par contrainte ou par nécessité.