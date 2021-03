Sabena Aerospace va s'occuper de la maintenance des avions cargo d'Air Belgium

Fin janvier, Air Belgium, qui assure des liaisons passagers depuis l'aéroport de Charleroi vers les Antilles françaises, avait annoncé l'expansion de ses activités avec des services de fret complets en opérant quatre Airbus A330-200F appartenant à CMA CGM AIR CARGO, la nouvelle division dédiée au transport de fret aérien du groupe logistique français. La compagnie a effectué son premier vol samedi dernier, le 13 mars, avec un aller-retour Liège - O'Hare Airport à Chicago.

Un second avion a été mis en service ce mardi 16 mars et a fait halte à l'aéroport JFK de NewYork et Hartsfield-Jackson Atlanta, pour ensuite revenir à sa base en Belgique. Deux appareils supplémentaires viendront compléter la flotte d'ici fin avril.