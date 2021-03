ArcelorMittal lance une marque pour commercialiser ses aciers décarbonés

Le groupe va commercialiser deux types de produits sous cette marque: d'une part un "acier certifié vert", produit dans les hauts fourneaux et qui est neutre en carbone grâce à différentes technologies de décarbonation.

Le second produit, sous le nom "acier recyclé et renouvelable", concerne les aciers produits dans des fours électriques à partir de ferrailles et en utilisant de l'électricité renouvelable.