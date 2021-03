Thomas Meunier, pris pour cible après la nouvelle blessure d’Eden Hazard, verrouille ses réseaux sociaux

Le calvaire se poursuit pour Eden Hazard, qui devra plus que probablement passer une nouvelle fois par la case opération. Ses déboires ont commencé il y a plus d’un, le 26 novembre 2019 plus exactement lors d’un match opposant le Real Madrid au PSG. Le Diable rouge est alors sorti sur blessure après un gros contact avec Thomas Meunier. Si Hazard a déjà eu l’occasion de dire qu’il n’en voulait pas à son compatriote, nombreux sont les supporters qui ne semblent pas vouloir tourner la page un an et demi plus tard…

Dans la journée de mardi, Meunier a été la cible de nombreux commentaires le désignant comme la personne à l’origine de tous les malheurs physiques d’Hazard. Un bouc émissaire en somme. La vague de messages à son encontre a été telle que le joueur du Borussia Dortmund a verrouillé ses réseaux sociaux. À l’heure actuelle, impossible donc de commenter une publication de Meunier sur Twitter ou Instagram. Un moyen efficace pour couper court au flot de commentaires néfastes.

En avril dernier, Meunier avait donné sa version des faits, apportant de la nuance. « Je ne l’ai pas blessé, il s’est blessé suite à un contact avec moi », avait-il alors dit à la RTBF.