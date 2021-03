Nokere Koerse: échappée victorieuse pour le Belge Ludovic Robeet qui s’impose en solitaire

Ludovic Robeet (Bingoal – Wallonie Bruxelles) a remporté la 75e édition de la Nokere Koerse (1.Pro) mercredi après 195 kilomètres entre Deinze et Nokere. Le Nivellois de 26 ans, présent dans l’échappée, s’est imposé devant le Français Damien Gaudin (Total Direct Energie). L’Italien Luca Mozzato (B&B Hotels) a réglé le sprint du peloton afin de compléter le podium. Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) et Tom Van Asbroek (Israel Start-Up Nation) terminent 4e et 5e.

Un groupe de huit coureurs, dont les Belges Sébastien Grignard (Lotto Soudal), Ludovic Robeet, Aaron Van Poucke et Ward Vanhoof (Sport Vlaanderen – Baloise), s’est formé après plus d’une heure de course.