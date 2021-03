USA: Katherine Tai devient officiellement l'ambassadrice pour le commerce

Ancienne conseillère juridique pour les questions commerciales pour le parti démocrate à la Chambre des représentants, Mme Tai, née en 1974 et diplômée des universités de Yale et Harvard, avait fait forte impression lors de son audition le 25 février dernier.

Elle avait aussi endossé le constat fait par son prédécesseur républicain Robert Lighthizer: la Chine a des pratiques commerciales jugées "déloyales" et Washington doit s'attaquer à ce problème de longue date.

L'un de ses dossiers prioritaires est de régler le contentieux entre Washington et Bruxelles sur les subventions illégales dans le secteur aéronautique.

Les Etats-Unis et l'Union européenne ont annoncé le 5 mars une pause dans ce vieux conflit opposant l'avionneur américain Boeing et son rival européen Airbus. Les deux parties se sont mises d'accord pour suspendre pendant quatre mois les droits de douane qu'elles s'infligent dans ce dossier. Le compte à rebours a ainsi déjà commencé pour Katherine Tai qui avait annoncé le 25 février sa volonté de clore ce litige qui dure depuis 2004.

L'ambassadrice avait aussi signalé lors de son audition devant la Commission financière du Sénat qu'une autre priorité serait d'appliquer le nouvel accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique. Et avant de nouer tout nouvel accord commercial notamment avec le Royaume Uni, l'administration Biden souhaite s'attaquer au redressement de l'économie et au chômage.