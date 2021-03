Europa League: Ibrahimovic de retour dans le groupe de l’AC Milan

La star suédoise et le milieu Ismaël Bennacer, absent de son côté depuis la mi-février, « seront disponibles et seront convoqués », a indiqué Pioli lors d’une conférence de presse en ligne. « Je suis ravi qu’ils soient guéris », a-t-il ajouté, en précisant que l’incertitude demeurait en revanche sur la disponibilité des autres joueurs gênés par des pépins physiques : Ante Rebic, Davide Calabria, Rafael Leao et Alessio Romagnoli.

Du côté de Manchester United, l’attaquant français Anthony Martial ne fera pas le voyage, a annoncé l’entraîne Ole Gunnar Solskjaer alors que son compatriote Paul Pogba, remis d’une blessure à la cuisse qui l’a écarté des terrains depuis le 6 février, et Edinson Cavani reviennent dans le groupe. Laissé au repos à l’aller, Marcus Rashford fait partie des 21 joueurs du groupe, tout comme David de Gea, absent depuis début mars pour se consacrer à la naissance de sa fille, jeudi dernier.

Au match aller, à Old Trafford, les deux équipes s’étaient quittées sur un partage 1-1.