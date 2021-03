Après un court passage à Eupen, Victor Vazquez rebondit au Los Angeles Galaxy

Victor Vazquez va poursuivre sa carrière avec Los Angeles Galaxy, en Major League Soccer, le championnat nord-américain de football. Le club l’a annoncé mercredi. L’Espagnol de 34 ans était libre depuis la résiliation de son contrat avec Eupen en octobre, deux mois seulement après son arrivée au Kehrweg. Il avait quitté les Pandas pour raisons personnelles.

Vazquez a signé un contrat d’un an, avec option pour une année supplémentaire. Il s’agit d’un retour en MLS pour lui après un premier passage entre 2017 et 2019, au Toronto FC.

Formé à Barcelone, Vazquez avait joué au Club Bruges de 2011 à janvier 2016. Avec les blauw-zwart, il avait remporté une Coupe de Belgique et été élu Footballeur Pro de l’année en 2015. Il a aussi évolué au Mexique, à Cruz Azul, et au Qatar, à Al-Arabi et à Umm Salal.