Arthur Theate (Ostende) présélectionné chez les Diables rouges

Arthur Theate pourrait, à 20 ans, intégrer pour la toute première fois de sa jeune carrière l’effectif des Diables rouges puisque son club, Ostende, a été prévenu qu’il figurait bel et bien dans la présélection.

La folle aventure se poursuit donc pour le défenseur liégeois qui, en fin de saison dernière, avait quitté le Standard gratuitement, puisqu’il s’était retrouvé sans contrat, pour rejoindre le club côtier, dans la foulée d’un test réussi. Depuis, tout est allé très vite pour Arthur Theate qui, en deux temps trois mouvements est devenu l’une des pièces maîtresses sur l’échiquier d’Alexander Blessin, a fait l’objet d’un intérêt concret de Bologne lors du mercato hivernal et a effectué ses grands débuts sous le maillot des Diablotins.

Sa présélection chez les A ne doit cependant rien au hasard tant l’intéressé évolue à un haut niveau à Ostende et est flexible, capable de s’adapter à tous les schémas tactiques. Rien d’étonnant non plus que son profil de joueur très athlétique, rude sur l’homme et puissant dans les duels, plaise autant à Roberto Martinez.