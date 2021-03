USA: la Fed relève ses prévisions de croissance et d'inflation

La Fed table désormais sur une croissance de 6,5% du produit intérieur brut américain cette année avant 3,3% en 2022. En décembre, elle anticipait une hausse du PIB de 4,2% en 2021 et de 3,2% en 2022 mais c'était avant l'accélération de la vaccination et l'adoption des plans de relance (900 milliards de dollars fin décembre et de 1.900 milliards la semaine dernière).

S'agissant de l'emploi, elle estime que le taux de chômage va reculer à 4,5% cette année (contre 5% estimé précédemment) avant de baisser à 3,9% l'an prochain.