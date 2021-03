La Belgique dans le top 3 des pays les plus touchés par le burn-out parental

Les pays occidentaux, souvent de culture plus individualiste, sont les plus touchés par le phénomène d’épuisement (burn-out) parental, selon les résultats, publiés jeudi, d’une étude internationale menée dans 42 pays et coordonnée par l’UCLouvain. La Belgique s’y classe dans le top 3 des pays les plus concernés. Ce facteur culturel joue un rôle prépondérant, davantage que les facteurs socio-économiques.

On parle de burn-out lorsqu’un parent est soumis à un excès de stress parental sans disposer de suffisamment de ressources pour en compenser l’effet. Ce phénomène peut toucher tout parent qui cumule plus de risques que de ressources pendant trop longtemps. Il s’épuise alors dans sa parentalité, jusqu’à devenir l’ombre de lui-même puis l’opposé du parent qu’il était et voulait être. Ce qui engendre parfois de graves conséquences pour les parents et pour les enfants.