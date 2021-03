Coronavirus - Les confinements laissent un trou de 10.000 milliards de dollars dans l'économie mondiale

Alors que les économies riches ont proposé d'énormes dépenses budgétaires pour limiter les dégâts, comme le "plan de relance" de 1.900 milliards de dollars des États-Unis, et que la Chine a renoué avec la croissance fin 2020, les habitants des pays plus petits et plus pauvres sont en difficulté, a averti la CNUCED.