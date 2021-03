Le Real Madrid et les Diables rouges seraient en conflit au sujet d’Eden Hazard: faut-il à nouveau l’opérer?

Dès lors, que faire ? Selon le journal Marca, deux solutions sont envisagées : l’une de la part du staff des Diables rouges, l’autre du Real Madrid. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elles sont bien différentes…

Encore un coup dur pour Eden Hazard ! À nouveau blessé, au psoas cette fois, alors qu’il venait de revenir à la compétition, le capitaine des Diables rouges pourrait être absent plus longtemps que prévu.

Concrètement, la Belgique pousserait pour une (nouvelle) opération dans le but de retirer la plaque de la cheville qui poserait problème. Quant au Real, il souhaiterait opter pour un simple traitement, sans opération de la cheville.

D’après le journal AS, le conflit est réel entre les deux camps. Et cela pourrait déboucher sur des dégâts collatéraux. Reste à voir la réaction du joueur. Et surtout, sa décision… Eden Hazard aurait d’ailleurs consulté un autre médecin à Londres pour se faire sa propre opinion.