Moins de 7 femmes sur 1.000 sont affiliées à un club de football en Belgique: le foot féminin à la loupe

À peine sept femmes sur mille sont affiliées à un club de football en Belgique. Il y a donc treize fois plus d’hommes que de femmes membres d’un club. C’est l’une des conclusions d’une étude commanditée par ING Belgique et réalisée par des chercheurs de l’ULB et de la VUB en étroite collaboration avec le « RBFA Knowledge Centre » (le centre d’expertise de l’Union Belge de Football), l’ACFF et VV. Cette étude, qui sera publiée au printemps 2021, a pour but de mieux comprendre le paysage du football amateur en Belgique et d’identifier les défis auxquels les clubs amateurs sont confrontés. La Belgique compte près de 1.800 clubs de football amateurs.

Il ressort également de l’étude que la moitié des communes du pays ne disposent pas d’équipes féminines, et que près de huit clubs sur dix n’ont pas d’équipe féminine. L’étude pointe aussi des spécificités géographiques. La Wallonie apparaît moins bien nantie que Bruxelles et la Flandre quant aux possibilités de pratique du football pour les filles. L’URBSFA n’a pas attendu que l’étude confirme le potentiel de croissance du football féminin pour passer à l’acte. Depuis deux ans, l’Union Belge, avec l’aide de son partenaire ING, redouble d’efforts pour concrétiser les grandes ambitions qu’elle voue au développement du football féminin.

Depuis 2010, ING collabore avec l’URBSFA et soutient l’Union Belge de Football dans le but de donner un coup de pouce supplémentaire au football féminin dans notre pays. La diversité fait partie des valeurs qu’ING défend. C’est pourquoi la banque a rejoint sans attendre « The World at our Feet » : lancé en août 2019 par l’URBSFA afin de compter plus de jeunes filles jouant au football.

L’une des actions consiste en un concours, doté de 60.000 euros, pour soutenir les projets les plus prometteurs des clubs amateurs en matière de promotion du football féminin. Plus de cent soixante clubs y ont participé. Un jury composé de membres de l’URBSFA, de l’ACCF, de VV et d’ING a sélectionné vingt lauréats et annonce les noms aujourd’hui. Il s’agit de dix clubs en Flandre et dix clubs en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les vingt lauréats remportent chacun un budget 3.000 euros (1.500 euros en cash et 1.500 euros en équipements) qui permettront de financer leurs projets et de renouveler leurs équipements.

Les gagnants ont été choisis sur base d’actions réalisées et de projets à venir dont les exemples ne manquent pas : créer des académies de foot, de coaching ou d’arbitrage pour les filles ; créer des équipes de jeunes supplémentaires ; organiser des événements ou des tournois féminins pour faire découvrir et initier les filles au football ; ou encore développer des campagnes de sensibilisation et promotion du foot féminin.

Les gagnants de ce concours

Wallonie-Bruxelles

Bruxelles : Sporting Bruxelles, FC Saint-Michel

Brabant wallon : Royal Wavre Limal

Hainaut : RAAL La Louvière, Union Saint-Ghislain Tertre Hautrage

Liège : RDC Cointe Liège, R. Herve FC

Namur : RFC Grand-Leez, Royal Arquet FC

Luxembourg : Etoile Sportive Bourcy

Flandre

Anvers : Koninklijke Ik Dien FC (Edegem), Kon. SV Vlug Vooruit Merksem, Koninklijke Groenenhoek Sport (Deurne)

Limbourg : Bregel Sport Genk

Flandre orientale : FC Bosdam Beveren, KVK Ninove

Flandre occidentale : Fusion Academy Oostende