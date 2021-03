Renault rejoint Veolia et Solvay dans leur projet de recyclage de batteries électriques

Selon les trois entreprises, le nombre de véhicules électriques en circulation devrait passer de 10 millions en 2020 à plus de 100 millions d'ici 2030 dans le monde. Un accès stable et responsable aux métaux des batteries constitue dès lors un enjeu crucial, estiment-elles.

Renault, Veolia et Solvay ambitionnent ainsi de constituer "une source d'approvisionnement sûre et durable" de métaux stratégiques pour les batteries, tels que le cobalt, le nickel et le lithium. Pour ce faire, elles entendent s'appuyer sur leur expertise respective à chaque étape de la chaîne de valeur, depuis la collecte des batteries en fin de vie en passant par le démantèlement, puis l'extraction et la purification des métaux. Elles comptent également améliorer les processus mécaniques et hydrométallurgiques existants pour le recyclage des batteries, détaillent-elles.