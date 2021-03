Voyages: le «certificat vert» pour qui et quoi faire?

L’Union européenne a prévu que le document atteste non seulement d’une vaccination contre le Covid-19, mais aussi d’un test PCR négatif ou d’une immunité à la suite d’une infection. Il doit être provisoire, jusqu’à ce que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ait déclaré la fin de la pandémie. Ces informations auront la même valeur pour chaque Etat membre. Il sera gratuit pour chaque citoyen européen qui devra le demander au pays dans lequel il réside.

L’objectif est qu’il soit opérationnel avant l’été, en juin si possible, a répété sur Bel RTL le commissaire européen. « Nous nous donnons trois mois pour faire aboutir ce texte et qu’il soit disponible l’été ».

Quid pour les non vaccinés ?

Les personnes non vaccinées, parce qu’elles ne font pas partie des groupes de population prioritaires ou parce qu’elles ne souhaitent pas l’être, doivent pouvoir continuer à voyager, en étant soumises le cas échéant à des mesures comme la quarantaine. Mais un Etat qui imposerait aux titulaires de ce certificat une quarantaine, un test ou les empêcherait d’entrer sur son territoire devra répondre de cette décision auprès de l’Union européenne.

Doté d’un QR code, il pourra être contenu dans un smartphone ou sur un document papier. Il ne sera pas toutefois une « condition préalable » à la libre circulation dans l’UE, a précisé le libéral.

Ce sont les Etats qui délivreront ce certificat sous forme numérique ou papier. Didier Reynders précise que chaque Etat pourra décider de quelle manière on pourra lever progressivement les restrictions aux voyages et de quelles manières on pourra avoir usage de ce certificat. Certains Etats membres pourront donc exiger ce certificat pour voyager, prendre un billet d’avion mais peut-être aussi par exemple pour pouvoir se rendre dans un restaurant ou un festival.