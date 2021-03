Coronavirus: des discussions autour de la fermeture des écoles

Il n’est pas acquis à ce stade qu’on en arrivera là, nous précise-t-on avec insistance. Des mesures moins drastiques sont également à l’étude, telles que l’annulation de la décision de faire rentrer les troisièmes et quatrièmes secondaires la semaine qui précède les vacances de Pâques. La Flandre a déjà pris cette décision. En Fédération Wallonie-Bruxelles, il est toujours prévu que les troisièmes et quatrièmes secondaires retournent à l’école le 29 mars. D’autres souhaitent que les enseignants soient intégrés dans les groupes prioritaires pour la vaccination. C’est le cas des ministres de l’enseignement obligatoire Caroline Désir (PS) et Ben Weyts (N-VA).

Comité de concertation vendredi

Après cette réunion avec les enseignants, un comité de concertation se tiendra par voie électronique. C’est acquis, selon certaines sources, mais la décision doit encore être prise par le Premier ministre et n’est donc pas confirmée à ce stade, pas plus que le moment de sa tenue. On n’y attend aucun assouplissement. La seule question est l’ampleur des nouvelles restrictions.

A ce propos, la CGSP-Enseignement n’est absolument pas contre, abonde dans le sens d’une fermeture possible des établissements. Au vu des retours du terrain, elle le conseille même ! « Depuis 4-5 jours, les enseignants sont très, très inquiets », assure son leader Joseph Thonon. « Ils le sont d’autant plus qu’au-delà du secondaire les contaminations gagnent rapidement le fondamental. Ce qui doit compter désormais c’est de sécuriser la reprise prévue après les vacances de Pâques. Pour cela, on doit pouvoir reporter le retour des 3eme et 4ème secondaires prévu initialement le 29 mars. Et si nécessaire, il faut aller plus loin : il faut fermer des écoles, s’il le faut allons-y ! »