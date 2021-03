Nespresso investit 105 millions d'euros pour agrandir une de ses usines en Suisse

Pour répondre à la demande, le groupe suisse compte mettre en place trois nouvelles lignes de production et agrandir encore ce centre de distribution et de logistique, d'où partent ses dosettes vers plus de 80 pays, a-t-il indiqué dans un communiqué.

L'usine d'Avenches, dans le canton suisse de Vaud, est le centre de distribution global de la marque.