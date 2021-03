Brexit - Chute record du commerce entre l'UE et le Royaume-Uni en janvier (Eurostat) (2)

La sortie du Royaume-Uni du marché unique européen, entrée en vigueur au 1er janvier, a eu un fort impact sur son commerce extérieur, entre les goulots d'étranglements dans des ports déjà sous pression avec la pandémie, les restrictions aux déplacements en janvier, et des retards de commandes accumulés depuis le début de la pandémie.

Avec la fin de la période de transition, au passage de l'an neuf, les exportations de l'UE vers le Royaume-Uni ont chuté de 27,4% par rapport à janvier 2020 et celles de Londres vers le continent de 59,5%. La chute annoncée par Eurostat est plus marquée que celle calculée la semaine passée par les Britanniques, en raison d'une différence de méthodologie.

A cela se sont ajoutés de multiples formalités administratives, des coûts et taxes supplémentaires qui ont pesé sur les échanges transfrontaliers.

Dans l'ensemble, les Européens affichent un excédent commercial de 8,4 milliards d'euros en janvier, contre un déficit de 2,2 milliards d'euros lors du même mois de l'année précédente.

Le Royaume-Uni a appartenu à l'Union, son premier partenaire commercial, pendant près d'un demi-siècle.

Côté belge, les exportations vers des pays hors de l'UE ont chuté de 11% en janvier 2021 (par rapport à janvier 2020). Quasi tous les Etats membres de l'UE (à l'exception de la Hongrie, la Slovénie, l'Estonie et la Lituanie) enregistrent une baisse sur ce plan, jusqu'à -45,8% pour Chypre. Les importations belges depuis l'extérieur de l'UE ont baissé de 22%, là aussi il s'agit d'une évolution observée pour quasi toute l'UE. Globalement, échanges intra- et extra-UE confondus, la Belgique a exporté pour 32,3 milliards d'euros de biens en janvier dernier (-5%), et importé pour 30,6 milliards (-7%).