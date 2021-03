Solides résultats pour la banque Triodos en dépit des circonstances exceptionnelles

En 2020, la banque Triodos a augmenté de 12% son encours de crédits aux entreprises et projets durables (contre une hausse de 11% en 2019). Le portefeuille de crédits hypothécaires résidentiels a crû de 39%, contre 31% un an plus tôt.

"Au cours d'une année caractérisée par des perturbations mondiales exceptionnelles, la Banque Triodos a été en mesure de générer un impact positif et d'enregistrer une croissance solide. Tant notre portefeuille de crédits que nos activités de gestion des investissements ont contribué à cette croissance. À court terme, nous devons faire face aux défis économiques liés à la Covid-19, mais nous sommes convaincus du fait qu'à moyen et long termes, les secteurs que nous finançons seront bien positionnés pour contribuer à la relance de l'économie - une relance qui mènera à une économie qui sera plus durable et plus inclusive sur le plan social", a commenté Peter Blom, CEO de la banque.