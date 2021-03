Audi confirme que l'usine de Bruxelles recevra un successeur à l'e-tron

"L'usine de Bruxelles est importante pour nous et constitue un élément essentiel de notre réseau de production", a-t-il assuré, interrogé par l'agence Belga. "Aujourd'hui, l'e-tron a accompli un tiers de son temps de fonctionnement et nous examinons la suite des événements. Il y aura un successeur, mais il est trop tôt pour en savoir plus aujourd'hui."

Le mois dernier, le patron du constructeur automobile avait également révélé dans une interview accordée à Business Insider que Bruxelles aurait un successeur à l'e-tron.