DPG Media: un lectorat accru compense la perte de revenus publicitaires

Le chiffre d'affaires du groupe derrière le quotidien flamand Het Laatste Nieuws et la chaîne VTM notamment, a crû de 8% pour atteindre 1,77 milliard d'euros. Le bénéfice net s'élève à 178 millions d'euros, soit 39% de plus qu'un an plus tôt.

"La crise a eu un impact substantiel sur les revenus publicitaires pendant le premier semestre. Toutefois, cela a été plus que compensé par les excellents résultats de nos marchés des lecteurs et de nos services en ligne", selon M. Roddenhof. Le Néerlandais a succédé en mars 2020 à Christian van Thillo en tant qu'administrateur délégué.