RTBF: le plus long direct cycliste en vue

Ce samedi, les organisateurs de Milan-San Remo proposent une diffusion intégrale de la course, où tout se joue généralement dans les derniers kilomètres. Détentrice des droits de l’édition 2021, la RTBF se prépare à proposer... le plus long direct cycliste de son histoire dès 09h30. Longue de 305 kilomètres, en 2020, l’épreuve avait duré 7 heures, 16 minutes et 9 secondes en 2020...

Les commentaires seront assurés par un duo déjà habitué aux étapes intégrales du Tour de France, Rodrigo Beenkens - Cyril Saugrain, et donc à « meubler » à travers divers débats sur l’actualité cycliste du moment (ou les paysages). Par rapport à Paris-Roubaix et le Tour des Flandres, il faut compter environ une heure de course supplémentaire, explique le commentateur sur le site de la RTBF. Avis aux amateurs !