Youri Tielemans: «Si on joue l’Euro sans Hazard et Witsel, ce sera très difficile»

Youri Tielemans a accordé une interview à la RTBF. Le Diable rouge évoque notamment l’actualité d’Eden Hazard, touché par une nouvelle blessure et qui pourrait manquer l’Euro.

« Oui, c’est inquiétant », avoue Tielemans. « Je ne suis pas au quotidien avec lui, je ne sais pas ce qu’il peut ressentir, ses sentiments… C’est vraiment très difficile. Mais c’est triste de le voir comme ça parce que c’est le gars que tu n’as pas envie de voir blessé. Il est tellement bien quand il joue. C’est le but de tout le monde, on va dire. Il est tellement gentil, tellement souriant que c’est vraiment triste de le voir dans cette situation-là. Et j’espère vraiment qu’il sera de retour très vite et en pleine forme ».

Et le joueur de Leicester de poursuivre, toujours lors de cet entretien accordé à la RTBF. « Si l’Euro doit se disputer sans Eden ni Axel, deux joueurs très importants pour notre équipe, il ne faut pas se mentir là-dessus, ce sera très difficile. Ce sont deux cadres de l’équipe et jouer sans eux, ce sera tout à fait différent que de jouer avec eux ».