Le Sporting de Charleroi est de plus en plus durement touché par le coronavirus en cette fin d’hiver. Alors que dix joueurs, six membres du staff et Pierre-Yves Hendrickx ont été testés positifs au Covid-19 ces derniers jours, c’est désormais au tour de Mehdi Bayat d’être atteint par le coronavirus.

Pour rappel, le Sporting de Charleroi a fait une demande officielle de report du match au Beerschot de ce samedi soir.