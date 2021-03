LN24 sur RTBF Auvio, c’est dès lundi

L’arrivée des programmes de LN24 sur RTBF Auvio était annoncée pour le printemps, ce sera le cas dès le lundi 22 mars. Dans un premier temps, les utilisateurs de la plateforme auront accès uniquement aux programmes de la chaîne d’information privée en replay, pendant 7 jours (pour les journaux et le magazine « Pour Info ») ou un an. La diffusion « en direct » est attendue dans les prochaines semaines. Ce déploiement doit permettre à LN24 de toucher un public plus jeune, mais aussi de générer de nouveaux revenus.

Des craintes au sein de la rédaction de la RTBF

Début février, L’Echo rapportait que les journalistes de la RTBF craignaient « une confusion entre les contenus d’information du service public et ceux du média privé d’information en continu », mais aussi de générer une « concurrence contre-productive » entre les deux rédactions. La société des journalistes (SDJ) argumentait par ailleurs que cela engagerait la responsabilité éditoriale du service public : « La RTBF pourrait effectivement, aux yeux du public, être considérée comme responsable de contenus d’information sur lesquels elle n’a pas de pouvoir de décision. »

Un argument qui était balayé par Jean-Paul Philippot : « Cela ne remet nullement en cause l’indépendance éditoriale de chaque partenaire dont chaque contenu sera clairement identifié ».