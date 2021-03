Mbaye Leye avant le déplacement du Standard à Genk: «Nous ne parlons déjà plus de la finale!»

Hasard du calendrier, le Standard affronte ce vendredi soir son adversaire en finale de la Coupe de Belgique, six jours après s’être qualifié à Eupen. Mais pas question toutefois pour Mbaye Leye de voir ce rendez-vous du championnat comme une grande répétition générale. « Ce seront deux matches très différents. Moi et mes joueurs, nous ne parlons déjà plus de cette finale. Ces quatre matches de championnat seront très importants, car nous ne voulons pas faire partie de l’histoire en terminant pour la première fois au-delà de la 10e place. Notre situation ne nous autorise pas à être euphoriques. » Dans son histoire, le Standard n’a en effet jamais bouclé sa saison plus bas que cette 10e place.

Avec un effectif au complet, le Sénégalais espère donc que ses joueurs continueront à prendre le championnat avec sérieux. « Demain soir, nous y verrons plus clair car c’est notre dernier espoir dans la course au Top 4. Nous n’avons pas le choix de gagner. Avant la trêve internationale, une victoire ou un point, cela peut faire du bien au groupe. »