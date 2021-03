Bourse de Bruxelles - La société française DMS met fin aux négociations pour un partenariat avec Asit Biotech

La société biopharmaceutique, active dans le traitement des allergies par immunothérapie, avait signé et communiqué un préaccord non contraignant avec DMS Group le 11 janvier dernier, qui aurait pu conduire à l'apport de la division imagerie médicale de DMS Group à Asit biotech. L'objectif des parties était de faire de la biotech belge un groupe actif dans l'imagerie médicale et coté sur Euronext, sous contrôle de DMS Group.

La structure liégeoise dit prendre acte de la décision de l'entreprise française. "Il est apparu qu'aucun accord ne pourrait être trouvé entre les parties, car DMS n'a pas pu offrir suffisamment d'éléments de nature à rassurer le conseil d'administration d'Asit quant à l'émergence d'une transaction qui soit dans l'intérêt d'Asit et de toutes les parties prenantes", explique-t-elle.