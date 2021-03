Le médian du Standard Nicolas Raskin fait le point: «On ne peut pas tout miser sur la finale contre Genk!»

Nicolas Raskin sait qu’il est difficile de faire abstraction de la Coupe de Belgique, que le Standard tentera de remporter fin avril face à… Genk, son adversaire en championnat ce vendredi soir. Mais l’ambition de faire remonter le club liégeois au classement reste tout aussi intacte. « Cette finale est forcément dans notre tête, mais les quatre prochains matches seront aussi des finales. On doit être mieux classé que ce qu’on est aujourd’hui. Je pense qu’aujourd’hui, on n’est pas à notre place, comme Gand. Et puis, on ne peut pas tout miser sur la Coupe. Le Standard ne peut pas se le permettre. »

Quelques jours après l’euphorie à Eupen, les joueurs ont donc dû rapidement faire le « switch » cette semaine pour se refocaliser sur le championnat. « Ce n’est pas trop compliqué de le faire, surtout après une victoire », explique Nicolas Raskin. « Le groupe est toujours dans une bonne dynamique, on est conscient de nos qualités. Dans la situation où on est, peu importe que l’on joue contre Beveren ou Genk, il faut remporter les trois points. »